Челябинцы сообщили о подтоплении частных домов из‑за паводка

Глава города поручила оперативно реагировать на такие сообщения

В Челябинске ситуация с паводком достаточно стабильная, сообщил сегодня, 8 апреля, начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства Вадим Храмцов во время аппаратного совещания. В то же время есть обращения от жителей частного сектора.



По обращениям администрация работает совместно с МБУ «Эвис», МУП ПОВВ и Челябинской городской службой спасения, отчитался Вадим Храмцов.

Глава города Наталья Котова поручила оперативно реагировать на любые сообщения о подтоплении.

«Частный сектор, без разницы — где бы ни произошло. Главы районов подключаются, и устраняем оперативно все эти вопросы», — сказала Котова.

Напомним, паводковая ситуация в южных районах Челябинской области стабилизируется, уровень воды постепенно идет на спад. В ГУ МЧС региона ранее сообщили, что в Варненском районе за сутки уровень воды снизился на 50 сантиметров.