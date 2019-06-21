/ Фургон наехал на велосипедистку в Челябинске

Женщину госпитализировали.

ДТП с участием велосипедистки произошло на северке в Челябинске. Утром 19 июня грузовой фургон «Хендэ», проезжая по улице Молодогвардейцев, наехал на женщину. Она двигалась на велосипеде по тротуару, справа налево.



В результате травмы получил велосипедист — женщина 1966 года рождения. Она госпитализирована. — рассказали сайту «Первый областной» в УГИБДД Челябинска.

Обстоятельства и причины произошедшего сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится административное расследование.