/ Пассажирский автобус столкнулся со снегоуборочной техникой на трассе

Одного человека госпитализировали.

Пассажиры автобуса пострадали ночью 15 марта в Чебаркульском районе. Транспорт вез домой работников птицефабрики. В это же время на дороге работала снегоуборочная техника. Водитель погрузчика не справился с управлением и въехал прямо в заполненный автобус.

В результате чего пострадало 6 человек, один из них госпитализирован, остальным назначено амбулаторное лечение. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По неподтвержденной информации, одной из пострадавших оказалась беременная женщина.

В произошедшем продолжают разбираться сотрудники ГИБДД.