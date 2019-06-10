/ Пассажирку трамвая увезли в больницу с остановки в Челябинске

Женщина получила травмы, покидая транспорт.

Пассажирка трамвая получила серьезную травму в Челябинске. 81-летняя женщина 7 июня выходила из электротранспорта, прибывшего на остановку в Ленинском районе Челябинска. Однако благополучно добраться до места назначения у пенсионерки не получилось.

От очевидца получена информация о женщине, получившей травму при выходе из салона трамвая, следовавшего по маршруту в направлении улицы Чистопольской. Оповещение оперативных служб проведено согласно действующим алгоритмам. На место прибыли сотрудники МЧС, ССМП, УМВД. — рассказали сайту «Первый областной» в ЕДДС Челябинска.

Пострадавшую женщину доставили в больницу с ушибом грудой клетки, ссадинами предплечья, подозрением на сотрясение головного мозга.

На время, пока женщине оказывали помощь и увозили в больницу, было ограничено движение трамваев.