Жители Челябинской области жалуются на необорудованную остановку на улице площадь Труда. Там вместо общественного транспорта оставляют свои машины автолюбители. Остановочного комплекса нет. Пенсионерки из-за отсутствия скамеек вынуждены ждать транспорт на ступеньках магазина.
Видео остановки появилось в одном из сообществ в соцсетях. Там же горожане оставляют гневные комментарии.
«Знаков нет, вот водители, как всегда, паркуются там, думая, что это парковка, а некоторые пассажиры стоят на старой остановке, а потом бегут за маршруткой на новую, в общем сделали все через одно место», — написала пользователь соцсети Елена Королевская.
«Остановка за карманом сразу. А лавочки можно и нужно поставить. Выходишь из маршрутки — и в толпу. Так и затопчут», — рассказала жительница города Даша Букреева.
В администрации Миасса пояснили, что площадку для остановки заасфальтировали по программе «Формирование комфортной городской среды». И объект будут дорабатывать.
«Сейчас идет второй этап благоустройства. И как раз в него включена установка нового остановочного пункта. То есть это место сделают с требованием госта. В настоящее время подрядчик уже устанавливал знаки, но их украли. В ближайшее время их снова установят. Соответственно, как только будут установлены знаки, всем нерадивым водителям будет понятно, где можно оставлять машины», — сообщили «Первому областному» в пресс-службе администрации Миасса.
По словам чиновников, привести в соответствии с гостом остановочный пункт должны уже к первому сентября.