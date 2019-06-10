/ Ремонт дорог в Челябинске планируют начать уже на этой неделе

Работы готовы вести круглосуточно.

Первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова рассказала, когда в Челябинске начнется ремонт дорожного покрытия в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Компания «Нижавтодорстрой», по словам Натальи Котовой, должна приступить к работам уже на этой неделе.

Нижегородская компания выдвинулась с техникой с сотрудниками в сторону Челябинска. Часть техники уже пришла сегодня. Они определились с местом дислокации базы, сняли служебное жилье, офис. Надеемся, что 12-го они уже приступят к ремонту дорог. Они предлагают работать круглосуточно, плюс ко всему усилят количество направлений. По предварительной договоренности, работа будет вестись сразу по нескольким улицам, то есть 4-5 улиц будут собирать и сразу делать. — рассказала сайту «Первый областной» заместитель главы Челябинска Наталья Котова.

Напомним, о том, что именно «Нижавтодорстрой» будет ремонтировать челябинские, улицы стало известно на прошлой неделе. Согласно размещенным на сайте Госзакупок документам, компания была единственной организацией, подавшей заявку на участие.

Всего нижегородская фирма должна отремонтировать 18 объектов улично-дорожной сети Челябинска. Стоимость заключенного контракта — 827 731 рубль.