/ Администрация Челябинска объяснила долгое отсутствие горячей воды в домах

Из графика вышли снабжающие организации.

Первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова прокомментировала сдвижение сроков опрессовки в областной столице. По словам функционера, на это есть объективные причины, которые лучше устранить сейчас, а не в зимнее время.

По этапам опрессовок всегда есть график, в соответствии с которым мы должны пройти опрессовку по всем домам Челябинска. Бывает ситуации, когда снабжающие организации выходят из графика. Сейчас все эти вопросы рассматриваются на внутренних совещаниях, выносятся претензии. Сроки сдвигаются по объективным причинам. Лучше мы это сейчас сделаем, остановимся на каких-то работах подольше для того, чтобы ликвидировать все тонкие моменты, чем это будет зимой. — рассказала сайту «Первый областной» Наталья Котова.

Напомним, что второй этап опрессовки в Челябинске начался 4 июня. Горячее водоснабжение отключили в 1246 домах, 72 детских садах и 30 лечебных учреждениях во всех районах города за исключением Металлургического и Советского. Максимальный срок отключения составит две недели, однако в некоторых домах горячая вода может появиться раньше.