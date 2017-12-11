/ Пассажир «Шевроле» погиб после столкновения с «Рено» на трассе Южноуральск-Магнитогорск

24-летний мужчина скончался в больнице от полученных травм.

В минувшие выходные на трассе на середине пути от Южноуральска до Магнитогорска произошло смертельное ДТП. 21-летний водитель «Шевроле» не справился с управлением и спровоцировал столкновение с другой иномаркой. В результате пострадал 24-летний пассажир. Молодого человека попытались спасти, но не смогли. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

9 декабря 2017 года около 15:00 в Верхнеуральском районе Челябинской области, на 105 километре автодороги «Южноуральск-Магнитогорск», произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле» не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Рено». — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД по факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.