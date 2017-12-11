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/ Пассажир «Шевроле» погиб после столкновения с «Рено» на трассе Южноуральск-Магнитогорск

Пассажир «Шевроле» погиб после столкновения с «Рено» на трассе Южноуральск-Магнитогорск

24-летний мужчина скончался в больнице от полученных травм.
сегодня в 09:11
  |  Происшествия

В минувшие выходные на трассе на середине пути от Южноуральска до Магнитогорска произошло смертельное ДТП. 21-летний водитель «Шевроле» не справился с управлением и спровоцировал столкновение с другой иномаркой. В результате пострадал 24-летний пассажир. Молодого человека попытались спасти, но не смогли. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм. 

9 декабря 2017 года около 15:00 в Верхнеуральском районе Челябинской области, на 105 километре автодороги «Южноуральск-Магнитогорск», произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле» не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Рено». — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД по факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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