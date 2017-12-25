/ Отравившихся газом мужчину и женщину нашли в гараже в Златоусте

Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Уютный дом
Мужчину и женщину обнаружили мертвыми в гаражном кооперативе Златоуста. Находку совершили днем 24 декабря. Пара находилась в салоне легковой машины, уже без признаков жизни. Предварительно изучив обстоятельства произошедшего, следователи сделали вывод: смерть могла наступить из-за отравления угарным газом.
Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту проводится доследственная проверка. — сообщил сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
Сейчас обстоятельства инцидента изучаются детально. Следователи работают также над причинами смерти мужчины и женщины. Когда проверка завершится, будет принято процессуальное решение.