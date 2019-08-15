Челябинского пилота спутали с бортпроводником, который был на борту «Уральских авиалиний»

Фото южноуральца опубликовали ошибочно.

В инстаграме губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева появилась запись, где глава соседнего региона благодарит весь экипаж воздушного судна U6178 «Уральских авиалиний».

На одной из фотографий оказался Дмитрий Гончаренко из Челябинска. Сам Дмитрий пояснил, что он действительно работает в «Уральских авиалиниях», но командиром воздушного суда. А в самолете, который аварийно приземлился в Подмосковье, находился его полный тёзка — бортпроводник из Екатеринбурга.

Напомним, самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из Жуковского в Симферополь совершил аварийную посадку в кукурузном поле.