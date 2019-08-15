«Держитесь, мы падаем»: пассажиры рейса U6178 делятся видео с места ЧП

Многие отказываются лететь новым рейсом.

В соцсетях появляются новые видео с места аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Подмосковье. На кадрах видно, что на поле стоит скорая помощь, а рядом пассажиры делятся впечатлениями от случившегося:

«Даже не сказали по громкой связи: „держитесь, мы падаем“»,— говорит один из пассажиров.

«Еще метров 20 — и самолет развалился бы»,— подхватывает другой человек.

По данным «Уральских авиалинии», самолет получил значительные повреждения и отстранен от полетов. Авиакомпания максимально задействует все резервы для скорейшей отправки пассажиров к местам следования и восстановления расписания полетов. Но некоторые источники утверждают, что пассажиры не спешат отправляться в путь.

В одном из телеграм-каналов «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на собственный источник сообщают, что треть пассажиров борта отказалась от дальнейшего полета в Симферополь. По данным телеграм-канала «Mash», пассажирам предлагают новый рейс. Но многие не хотят лететь без своих вещей, которые остаются в самолете «Уральских авиалиний».

Напомним, лайнер «Уральских авиалиний», следовавший из Жуковского в Симферополь, совершил аварийную посадку в кукурузном поле почти сразу после взлета. В двигатели воздушного судна попали птицы, после чего оба двигателя отказали.