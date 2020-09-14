Пассажир опрокинувшегося мотоцикла получил травму головы в Челябинске

Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования.

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ДТП с участием мотоциклиста произошло по улице Академика Сахарова в Челябинске в ночь на воскресенье, 13 сентября. Двухколесный транспорт опрокинулся, пассажир получил травмы.

«В 02:30 водитель 1981 года рождения, управляя мотоциклом „Камн-Ам Спайдер“, допустил опрокидывание мотоцикла. В результате ДТП пострадал пассажир мотоцикла 1978 года рождения», — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, назначено амбулаторное лечение. Отметим, что водитель отказался проходить медицинское освидетельствование.

С 11 по 13 сентября, по данным Госавтоинспекции, в Челябинске произошло 127 ДТП, в которых пострадали семь человек.