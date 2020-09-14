«Лада» опрокинулась и загорелась на дороге под Южноуральском

В результате ДТП с травмами госпитализировали мужчину и женщину.

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Кроссовер и «легковушка» столкнулись на 4 км автодороги Южноуральск — Магнитогорск днем в воскресенье, 13 сентября. Травмы разной степени тяжести получили водитель отечественного авто и его пассажир.

«Водитель, житель Увельского района, 1958 года рождения, управляя автомобилем „Хендай Грета“, при повороте налево не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю „Лада 219010“ и совершил с ним столкновение, после чего автомобиль „Лада“ съехал в кювет с последующим опрокидыванием и возгоранием», — рассказали в ОМВД «Южноуральский».

В результате происшествия пострадали жители Увельского района: 54-летний водитель «Лады» и 55-летняя женщина-пассажир «легковушки». Их госпитализировали.