18-летний парень погиб в столкновении мотоцикла и ВАЗа в Челябинской области

Водителя «Ирбиса» и 17-летнюю пассажирку госпитализировали.

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В груду металла превратился мотоцикл «Ирбис» после столкновения с отечественной «легковушкой» в Аргаяшском районе. Смертельное ДТП произошло в понедельник, 14 сентября, в 03:40 на 2 км автодороги Ишалино-Камышевка-Метелева.

«Водитель 1998 года рождения, управляя мотоциклом „Ирбис“, двигаясь по встречной полосе в темное время суток с выключенной фарой, совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ — 2107 под управлением водителя 1999 года рождения», — сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

На месте ДТП от полученных травм скончался 18-летний пассажир мотоцикла. Еще одна пассажирка, 17-летняя девушка, а также сам водитель получили травмы, их доставили в больницу.

Водитель ВАЗа не пострадал. Добавим, что у мотоциклиста не было прав на управление данным видом транспорта.