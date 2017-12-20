/ «Паровозик» из 3 автомобилей парализовал движение на северо-западе Челябинска

Участников столкновения сняли на видео очевидцы.

Каждый будний день на участке проспекта Победы от улицы Ворошилова до улице Молодогвардейцев оказывается затруднено в час пик. Однако сегодня, 20 декабря, ситуация ухудшилась в разы из-за ДТП на средней полосе в сторону улицы Чайковского. Там в «паровозик» собрались три автомобиля.

Пробка утром растянулась от Молодогвардейцев до «Фокуса», очень сложно было проехать. Стоял 40 минут в пробке, хотя обычно доезжаю за 20–30. При этом дальше весь проспект Победы был абсолютно свободен. Очень неприятно из-за невнимательных автомобилистов опаздывать на работу. — посетовал автомобилист Игнат Невезухин.

Отметим, что пробка остается до сих пор, автомобилисты не могут заполнить Европротокол и разъехаться, поскольку участников аварии более двух.

