Прокуратура проверила скотомогильник с медицинскими отходами в Златоусте

Опасную находку на свалке обнаружили местные жители.

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Прокуратура провела проверку на скотомогильнике Златоуста после публикации в СМИ информации о том, что на его территории складируются медицинские отходы групп «А» и «Б». В пакетах и коробках, а также просто на земле валялись шприцы, пробирки с анализами на ВИЧ, послеоперационные пеленки и другой специализированный мусор, который должен уничтожаться, а не складироваться, тем более, в местах, куда могут попасть посторонние люди и животные.

«Проверкой установлено, что индивидуальный предприниматель оказывает услуги по сбору, вывозу и утилизации медицинских отходов класса „А“ и „Б“ двум больницам в г. Миассе. Сотрудниками полиции произведен осмотр территории скотомогильника, обнаружены медицинские отходы и печь, в которой они сжигались», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Также сотрудники прокуратуры выяснили, что предприниматель занимает эту землю незаконно. Скотомогильник и земельный участок под ним принадлежат муниципалитету, в аренду его можно было сдать только после проведения торгов.

«Отделом полиции „Горный“ материалы переданы в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе для рассмотрения и решения вопроса о привлечении виновных к ответственности», — добавили в ведомстве.

«Досталось» и главе Златоуста. В его адрес было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Предприниматель, который сегодня занимает эту территорию, должен будет ее освободить.