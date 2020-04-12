Палас и осветительный прибор едва не стали причиной трагедии в Челябинске

Соседи вовремя вызвали пожарных.

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Трагедия едва не произошла в одной из квартир многоэтажного дома в Челябинске. Жильцы подъезда, почувствовав запах гари, сразу же вызвали пожарных.

Инцидент произошёл в квартире на третьем этаже в девятиэтажном доме по улице Чичерина. Прибыв на место, сотрудники 11 пожарной части разделились: одни выводили жильцов подъезда на улицу, а другие отправились на ликвидацию возгорания. Всего на улицу вывели 15 человек, включая 6 детей.

«По предварительным данным все произошло из-за аварийного режима работы осветительной люстры. Молодая мама, находясь на кухне со своими детьми 1,5 года и 5 лет, почувствовала запах гари из комнаты. Зайдя в нее, она обнаружила горение паласа и осветительный прибор на нём. Женщина не растерялась, схватила детей и вынесла их из квартиры. В это время подоспели пожарные и эвакуировали семью»,— сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Горение на площади пяти квадратных метров быстро ликвидировали. Сейчас решается вопрос о госпитализации молодой мамы и её полуторагодовалого ребёнка.

Сотрудники МЧС вновь предупреждают южноуральцев не забывать о правилах пожарной безопасности во время самоизоляции и тем более не оставлять детей без присмотра.