/ Стало известно, где россияне отдыхают летом

Большинство, как правило, проводят лето на даче.

«Левада-центр» провел опрос среди более полутора тысяч человек из ста тридцати шести населенных пунктов, о том, где и как отдыхали россияне летом, пишет газета «Известия».

По данным исследований, большинство наших соотечественников провело лето на даче. Посвятить свой отпуск огороду решило — 24% опрошенных. Чуть меньше — 18% людей — остались дома и занимались хозяйственными делами.

Заграничный отдых оказался не по карману 18% респондентов, и многие из них выбрали отдых на курортах России — около 8%. Каждый пятый россиянин не был в отпуске летом вообще.

Большая часть из тех, у кого была финансовая возможность куда-либо поехать этим летом, посвятили свой отпуск внутреннему туризму. Активно отдыхали за границей только жители Москвы и респонденты с высоким потребительским статусом,— отмечает социолог «Левада-центра» Карина Пипия для газеты «Известия».

В России хороший спрос на зарубежный отдых, популярностью пользуются пляжные направления. Но, чаще всего, туда ездят весной и осенью. Летом же, внутри страны всегда отдыхают в 1,5−2 раза больше людей, чем за рубежом.