/ Обожженной жидкостью для розжига девочке пересадили кожу

Это первая пластическая операция, которую пережил ребенок.

Первую операцию по пересадке кожи выдержала 6-летняя Даша. Девочка оказалась на больничной койке после несчастного случая на озере Чебакуль. Она стояла возле горящего мангала, когда на кожу попала жидкость для розжига. Теперь правая сторона тела Даши обожжена в нескольких местах.

Как рассказала мама девочки, изначально Дашу хотели перевезти в Курган в центр Илизарова, но челябинские врачи предложили свою помощь. Было решено провести операцию на бедре и на груди.

Донорскую ткань решили взять с того же бедра, где рана, очень высоко. Не будет видно под юбкой или шортами, а потом цвет кожи все равно сравняется. Повязки подшили к коже, чтобы избежать травматизации пересаженной кожи. На груди зашили пластику так, чтобы позже убрать все в косметические швы. Если так получится, то останутся только тоненькие едва заметные беленькие полосочки. Теперь всё зависит от того как поведет себя Дашин организм, как приживется кожа. Но я думаю, что всё будет отлично. — поделилась мама девочки Алена Миронова.

Мама девочки переживает из-за шрамов, которые останутся на коже ребенка. Она надеется, что их можно будет убрать в будущем. Но операции и остальные необходимые процедуры очень дорогие. Кроме того, у Даши серьезно обгорело ухо и воспалился хрящ. Врачи чистят рану, но говорят, что возможна операция по частичному удалению хряща, а значит, ухо может деформироваться.

Напомним, в конце июля в ожоговый центр Челябинска поступила 6-летняя Даша. Девочка отдыхала на озере Чебакуль с родителями. Оказалась рядом с мангалом, который разжигал 10-летний мальчик. Жидкость, которой мальчик поливал уголь, попала на Дашу. Девочка загорелась. Дальше — кунашакская больница, ожоговый центр и долгие недели перевязок. Мама боится, что на лице и теле ребенка останутся шрамы, поэтому готова на любое лечение, которое позволит маленькой девочке после восстановления жить, как прежде.