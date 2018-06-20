/ На видео попал копейчанин, который умер от сильных ожогов

Мужчину обнаружили на записях камер видеонаблюдения.

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Молодой житель Копейска, который скончался в больнице от сильных ожогов, незадолго до происшествия купил легковоспламеняющееся вещество. Об этом свидетельствуют записи камеры видеонаблюдения, которые есть в распоряжении сайта «Первый областной».

Погибший сначала слил из емкости воду, а потом в ней оказалась легковоспламеняющаяся жидкость: или розжиг, или бензин. Он купил сигареты и зажигалку, которой, вероятно, совершил поджог. — пояснил собственный источник сайту «Первый областной».

Кадры изучают сотрудники правоохранительных органов. По некоторым данным, у 24-летнего копейчанина были крупные долги, от которых он долгое время не мог избавиться.

Напомним, мужчина скончался накануне, 19 июня, в больнице в Копейске. В частном секторе с сильными ожогами его обнаружили 17 июня и госпитализировали, однако помочь молодому человеку не удалось. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью», подробности и обстоятельства продолжают устанавливать.