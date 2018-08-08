/ Загоревшаяся от жидкости для розжига девочка начала ходить

Врачи говорят, что ребенку нужно больше двигаться.

Обожженная жидкостью для розжига 6-летняя Даша идет на поправку. Накануне девочке разрешили подняться с постели. Сначала, как рассказывает мама ребенка, Даше было очень больно, она кричала, с трудом двигалась и волочила за собой больную ножку. Но к вечеру девочка перестала обращать внимание на дискомфорт. Врачи, как и родители, рады этому: Даше нужно больше двигаться, даже обедать она теперь будет в столовой, а не в палате.

Даша ходит, уже почти бегает. Днем кое-как передвигалась, а вечером, когда приехали ней гости, она решила, что мы спустимся вниз. — рассказала мама девочки.

Даша продолжает ходить на перевязки. Ожогов, по словам мамы, осталось 4%. Но девочке предстоит еще долгий путь восстановления. Возможно, ей потребуется помощь психолога. Недавно мама поделилась, что дочери в кошмарах снятся события рокового дня, когда она оказалась слишком близко к мангалу.

Напомним, в конце июля в ожоговый центр Челябинска поступила 6-летняя Даша. Девочка отдыхала на озере Чебакуль с родителями. Оказалась рядом с мангалом, который разжигал 10-летний мальчик. Жидкость, которой мальчик поливал уголь, попала на Дашу. Девочка загорелась. Дальше — кунашакская больница, ожоговый центр и долгие недели перевязок. Мама боится, что на лице и теле ребенка останутся шрамы, поэтому готова на любое лечение, которое позволит маленькой девочке после восстановления жить, как прежде.