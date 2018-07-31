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/ Защита населенных пунктов от пожаров и подтоплений завершится к 2025 году

Защита населенных пунктов от пожаров и подтоплений завершится к 2025 году

Губернатору доложили об исполнении поручений Президента.
сегодня в 12:13
  |  Общество

Поручения президента в сфере обеспечения безопасности активно выполняет Челябинская область. Особое внимание уделяется борьбе с пожарами. Некоторые подразделения противопожарной службы нуждаются в обновлении техники. В 6 из 65 это планируют сделать в ближайшее время. Кроме того, в регионе действуют ДПО — добровольная пожарная охрана. Сегодня их насчитывается 80. Их деятельность ведется на территориях, труднодоступных для подъезда подразделений ППС.

В этом году из областного бюджета выделены 5 миллионов рублей, 8 дружин будут субсидированы на эти деньги. Таким образом обеспечится противопожарное прикрытие 40 населенных пунктов. Также с 2019 по 2021 годы ДПО планируют оснастить экипировкой и техникой. — прокомментировал на заседании правительства Евгений Савченко.

Другая проблема, с которой сталкивается Челябинская область — затопления и подтопления. Границы, в которых грозят эти неприятности 50 населенным пунктам, определят до конца следующего года. А к 2025 году нужно будет обеспечить безопасность этих территорий.

Из областного бюджета в полном объеме выделено 2 миллиона 235 тысяч рублей в 2017 году, 6 миллионов 240 тысяч — в 2018 году, и в 2019 году планируется 13 миллионов 160 тысяч. — доложил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Все доклады чиновников были приняты, предложения, которые высказали присутствующие, обещали учесть и включить в следующий отчет.

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