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/ «Солярис» врезался в опору ЛЭП возле Озерска

«Солярис» врезался в опору ЛЭП возле Озерска

В результате ДТП погиблое двое человек.
сегодня в 11:43
  |  Происшествия

Смертельное ДТП произошло накануне на 7-м километре трассы Озерск — поселок Татыш. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

В результате столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля — женщина, 1984 года рождения, от полученных травм скончались на месте. — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

От удара со столбом машина перевернулась. На фотографиях видно, что у «Соляриса» полностью поврежден крыша и передняя часть. Автомобиль не подлежит восстановлению. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

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