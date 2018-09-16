/ «Солярис» врезался в опору ЛЭП возле Озерска

В результате ДТП погиблое двое человек.

Смертельное ДТП произошло накануне на 7-м километре трассы Озерск — поселок Татыш. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

В результате столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля — женщина, 1984 года рождения, от полученных травм скончались на месте. — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

От удара со столбом машина перевернулась. На фотографиях видно, что у «Соляриса» полностью поврежден крыша и передняя часть. Автомобиль не подлежит восстановлению. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.