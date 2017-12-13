/ Мужчина до смерти надышался угарным газом в Карталах

Его родственника с токсическим отравлением доставили в реанимацию.

В Карталах семья из трех человек отравилась угарным газом. Токсичное вещество распространилось из-за отсутствия тяги в печном дымоходе частного дома. Как удалось установить, семья всегда отапливала помещение с помощью газовой горелки. С наступлением холодов интенсивность пламени увеличили. Это вызвало обрушение внутренней конструкции дымохода. Угарный газ стал выходить в комнату. Выветриться ему не позволили закрытые окна и форточки.



Отсутствие тяги в дымоходе — основная причина отравлений угарным газом. Важно помнить, что перед каждым включением газового прибора необходимо открыть форточку и дважды проверить тягу в дымоходе: сначала перед его включением, а потом во время его работы. Если тяга отсутствует, эксплуатировать газовое оборудование нельзя. — сказал заместитель генерального директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Челябинск» Вячеслав Бостриков.

Семью увезли из дома на «скорой». Один человек скончался, еще один член семьи находится в реанимации.