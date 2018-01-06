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/ В Ленинском районе произошла авария на газопроводе

В Ленинском районе произошла авария на газопроводе

11 домов остались без топлива.
сегодня в 13:51
  |  Общество

По информации от диспетчера известно, что около 2-х часов ночи на шкафном регуляторном пункте, в поселке Мясокомбинат, сработал клапан. После чего 11 жилых домов были отключены от газоснабжения. Всего без газа остались 350 человек.

Информация доведена до Управления ЖКХ по городу Челябинску, администрации Ленинского района, Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности города Челябинска, 3 ОФПС. Работы проводил 000 «Газэнергосервис», задействовано 2 единицы техники и 8 человек. — сообщают в Единой дежурно-диспетчерской службе

Отметим, что неисправность устранена еще в 4:00, но работы по подключению квартир будут проводиться после обхода.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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