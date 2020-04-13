Отомстил за товарища: мужчина из неприязни поджег машину магнитогорца

Злоумышленника задержали полицейские.

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В Левобережный отдел полиции Магнитогорска обратился 29-летний горожанин, машину которого подожгли прямо во дворе дома. Мужчина оставил железного коня под окнами, а через несколько часов он уже полыхал. Пожар удалось погасить быстро, благодаря своевременному реагированию.

Подозреваемый в поджоге был задержан полицейскими.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП „Левобережный“ УМВД установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался неработающий, ранее судимый мужчина, 1976 года рождения, проживающий недалеко от города Магнитогорска в сельской местности. Как пояснил задержанный, поджог автомобиля он совершил из-за неприязненных отношений владельца с его другом», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД РОссии по Челябинской области.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Ему придется ответить за умышленную порчу чужого имущества, а это до пяти лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.