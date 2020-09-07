Отогнули решетку и разбили стекло: школьники вынесли канцелярские принадлежности из здания в Бредах

К ответственности привлекли родителей мальчиков.

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Четверо детей в возрасте 9-11 лет вынесли канцелярские принадлежности из здания поста связи на станции Бреды в Челябинской области. Школьники отогнули решетку и разбили стекло, затем через окно проникли внутрь помещения.

Помимо фломастеров, карандашей и ручек они забрали каску, молоток, отвертку и штангенциркуль. Все это они сложили в коробку, а затем выбросили под ж/д мостом. Личности школьников установили сотрудники транспортной полиции. А отвечать за шалости ребят пришлось родителям.

«Привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних)», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Также с несовершеннолетними и их родителями провели беседу сотрудники отделения ПДН. Они рассказали о том, что вмешиваться в работу железной дороги недопустимо.