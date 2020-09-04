В Снежинске ученики не смогли выйти в школу, потому что в ней не закончили ремонт

Данный факт проверила городская прокуратура.

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В Снежинске подрядчик, выполняющий электромонтажные работы, сорвал уроки школьникам. Из-за того, что работы по контракту были выполнены не в срок, ученики не смогли вовремя начать учебный процесс. Данной ситуацией заинтересовалась прокуратура Снежинска.

«Указанные обстоятельства сложились ввиду несвоевременного исполнения обязательств со стороны ООО „Бастион“ в рамках контракта на выполнение электромонтажных работ, что повлекло нарушение прав несовершеннолетних обучающихся на получение образования. Заказчиком — МБОУ СОШ № 126 контроль за исполнением контракта надлежащим образом не обеспечен. В данной связи прокурором города директору ООО „Бастион“ и главе Снежинского городского округа внесено представление об устранении нарушений закона», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Учеников школы № 126 направили на обучение в другие образовательные учреждения города. Начальник Управления образования города и директор школы № 126 получили предостережения о том, что недопустимо нарушать закон во время организации образовательного процесса.