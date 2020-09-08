В Челябинске снесли недострой возле школы № 151

Территория планируется благоустроить в следующем году.

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Возле школы № 151 в Челябинске снесли недострой, который пугал жителей 20 лет. В здании должны были разместиться ученики первого класса, но дело встало из-за того, что у застройщика кончились деньги. Место на 3 00 квадратных метров стало точкой притяжения для школьников и взрослых.



«Дети лазали, занимались акробатикой, жарили шашлыки взрослые, ночевали бомжи. вообщем было страшно и опасно. 20 лет над нами это висело. слава богу теперь все хорошо»,— рассказала «Первому областному» директор школы № 151 Елена Жукович.

Возводить пристрой начали ещё в 1999-м году, однако стройка остановилась. Причина — нехватка денег. В итоге недострой около 20 лет пугал местных жителей.

«Однажды даже была такая история что туда некий мужчина заводил детей мы были вынуждены, педагоги, зимой по снегу бежать туда, разыскивать, вызывать милицию. и дети бегали по пристрою, и кричали мы на них из окон»,— поделилась учительница русского языка и литературы школы № 151 Наталья Моисеева.

Судьба пристроя разрешилась в мае этого года. Мэрия Челябинска договорилась с застройщиком о сносе заброщенки за его счёт. Разбор начали к лету и закончили аккурат к учебному году.

«Школа наконец то получила возможность нормально развиваться, на территории школы появилось достаточно места для дальнейшего развития — что здесь будет — решит администрация города совместно с админитрацией школы. как вариант — благоустройство, была идея сделать автодром для обучения детей для обучения правил дорожного движения», — отметил заместитель главы Челябинска по строительству Владимир Шамне.

Освободившуюся территорию в следующем году благоустроят. Также будут снесены все недострои на у школ города. Те же, которые близки к завершению, будут закончены.