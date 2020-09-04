Двухэтажная школа загорелась в Верхнем Уфалее

Возгорание произошло на первом этаже здания.

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Пожар произошёл в СОШ № 2 Верхнего Уфалея. Возгорание случилось сегодня, 4 сентября, в одном из кабинетов на первом этаже здания. Корреспонденты местной телекомпании сообщили, что жертв удалось избежать, а после возгорания сработала сигнализация.



«Все учащиеся были выведены, среди работников и учащихся пострадавших нет. В данный момент ведётся разборка и проверка всех помещений для дальнейшего осмотра места пожара. Причину устанавливаем, ущерб будет уточняться. В данный момент работы идут по второму рангу, производится проливка и осмотр помещений на предмет выявления различных повреждений»,— рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Верхнему Уфалею Александр Сеутин.

Сотрудники МЧС осматривают здание школы на предмет повреждений. Добавим, из-за пожара занятия в СОШ № 2 были прерваны, все ученики отправлены по домам, подчеркнула директор образовательного учреждения.