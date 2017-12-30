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/ Неизвестный пешеход погиб под колесами «Ниссана» на южноуральской трассе

Неизвестный пешеход погиб под колесами «Ниссана» на южноуральской трассе

Виновник ДТП попытался скрыться с места происшествия.
сегодня в 11:30
  |  Происшествия

Минувшей ночью в Челябинской области произошло две смертельных аварии. Одна из них была в районе Чебаркуля. Пешеход поздно ночью шел по проезжей части, когда на него наехал кроссовер. Мужчина погиб на месте, установить его личность пока не удалось. Автомобилист попытался скрыться, но меньше чем через час его задержали.

В 22:45 на 12 километре автодороги Чебаркуль-Мисяш-М5 Урал, водитель 1965 года рождения управляя автомобилем «Ниссан Кашкай», совершил наезд на пешехода — мужчина в возрасте около 30–35 лет, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении в Чебаркуль. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства трагедии, проводится административная проверка.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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