/ Отец с двумя детьми, пропавший после поездки в такси, найден

Семья все это время находилась в Челябинске.

Руслан Аннаев, его сын и дочь, пропавшие около пяти месяцев назад, найдены в Челябинске. Все это время их разыскивали родственники, с которыми семья не выходила на связь с октября.

Мужчину нашли сотрудники отдела полиции «Центральный» УМВД города Челябинска. С семьей все хорошо, противоправных действий против детей не применялось. Мужчина переехал на новое место жительства, не предупредив родственников. — прокомментировала для сайта «Первый областной» пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Также отец забыл предупредить детский сад, который посещали его дети, о том, что семья переезжает, и это затруднило поиски.

Напомним, информация об исчезновении мужчины и его двух детей появилась в Сети. В поисках участвовали волонтеры «Легион-СПАС», а также сотрудники полиции. Сообщалось, что Руслан Аннаев ехал на такси в Челябинск из Республики Марий Эл, должен был добраться до дома на улице Труда. Однако завершилась ли поездка, никто из родственников не знал.