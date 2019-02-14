/ Ваню Фокина выписали из больницы

Врачи сделали малышу подарок перед днем рождения.

Маленький Ваня Фокин, которому скоро исполнится год, будет встречать день рождения дома. Ребенка выписывают из больницы сегодня, 14 февраля. Возвращения малыша домой с нетерпением ждал отец, который находится в Магнитогорске. В столичной клинике с Ваней лежала мама.

Я буду встречать их в Магнитогорске завтра, 15 февраля. — рассказал сайту «Первый областной» Евгений Фокин.

Мальчик полностью восстановился, удалось даже сохранить ножку. В первые часы после спасения Вани врачи думали, что конечность придется ампутировать: она была вся черная.

Напомним, Ваня Фокин чудом выжил под завалами в Магнитогорске. Утром 31 декабря он спал в своей кроватке, когда, предположительно, из-за взрыва газа обрушился целый подъезд. Малыша нашли через 35 часов, одной ножке грозила ампутация. Но врачи сделали все возможное, чтобы сохранить конечность и здоровье ребенка. Благодаря их умелым действиям, Ваня Фокин быстро поправился.