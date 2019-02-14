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/ Ваню Фокина выписали из больницы

Ваню Фокина выписали из больницы

Врачи сделали малышу подарок перед днем рождения.
сегодня в 09:36
  |  Общество

Маленький Ваня Фокин, которому скоро исполнится год, будет встречать день рождения дома. Ребенка выписывают из больницы сегодня, 14 февраля. Возвращения малыша домой с нетерпением ждал отец, который находится в Магнитогорске. В столичной клинике с Ваней лежала мама.

Я буду встречать их в Магнитогорске завтра, 15 февраля. — рассказал сайту «Первый областной» Евгений Фокин.

Мальчик полностью восстановился, удалось даже сохранить ножку. В первые часы после спасения Вани врачи думали, что конечность придется ампутировать: она была вся черная.

Напомним, Ваня Фокин чудом выжил под завалами в Магнитогорске. Утром 31 декабря он спал в своей кроватке, когда, предположительно, из-за взрыва газа обрушился целый подъезд. Малыша нашли через 35 часов, одной ножке грозила ампутация. Но врачи сделали все возможное, чтобы сохранить конечность и здоровье ребенка. Благодаря их умелым действиям, Ваня Фокин быстро поправился.

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