Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.66 +0.3 75.15 -0.05
Челябинск
сейчас
 
-16 °C
завтра
 
-21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Ваня Фокин готов к выписке из московской больницы

Ваня Фокин готов к выписке из московской больницы

Врачи хотят понаблюдать ребенка еще неделю.
сегодня в 11:03
  |  Общество

Выжившего в магнитогорской трагедии малыша Ваню Фокина готовят к выписке. Уже через неделю он должен вернуться в новый дом. Сейчас ребенок находится в Москве вместе с родителями, за ним наблюдают столичные специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Их планируют выписать на следующей неделе. С 11 февраля нужно выходить на работу, если их выпишут позже, то придется брать отгул за свой счет, но на работе все понимают. — цитирует РИА Новости отца мальчика Евгения Фокина.

Напомним, утром 31 декабря там рухнул подъезд жилого дома. Предположительно, это произошло из-за взрыва бытового газа. Несколько дней на месте трагедии работали спасатели, сотрудники МЧС, «скорой», правоохранители. Погибли 39 человек. 6 человек спасли, в том числе 10-месячного Ваню Фокина. Мальчику сохранили обмороженную ножку. Ребенок быстро поправился.

В конце января семье Фокиных вручили ключи от новой квартиры, которая расположена на соседней улице.

Общество
Ключи от новой квартиры получила семья Вани Фокина
24.01.2019
Ключи от новой квартиры получила семья Вани Фокина
Хоккей
Тренеры «Металлурга» навестили Ваню Фокина, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске
16.01.2019
Тренеры «Металлурга» навестили Ваню Фокина, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске
Общество
Спасители 10-месячного Вани Фокина подарили мальчику собаку в форме МЧС
10.01.2019
Спасители 10-месячного Вани Фокина подарили мальчику собаку в форме МЧС
Происшествия
Отец Вани Фокина рассказал о состоянии мальчика
02.01.2019
Отец Вани Фокина рассказал о состоянии мальчика
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Пройти медобследование в День борьбы против рака приглашают южноуральцев. График
сегодня в 15:11
Пройти медобследование в День борьбы против рака приглашают южноуральцев. График
Происшествия
Жестокая мама кусала и била 2-месячного ребенка в больнице
сегодня в 14:32
Жестокая мама кусала и била 2-месячного ребенка в больнице
Общество
Рэпер Децл хотел уйти из этого мира в 35 лет
сегодня в 14:16
Рэпер Децл хотел уйти из этого мира в 35 лет
Общество
Школьницу, высаженную из трамвая в мороз, защитят следователи
сегодня в 14:00
Школьницу, высаженную из трамвая в мороз, защитят следователи
Спорт
Шайба разбила лицо болельщице на «южноуральском дерби»
сегодня в 12:54
Шайба разбила лицо болельщице на «южноуральском дерби»
Происшествия
Челябинец выжил после падения с 4 этажа
сегодня в 12:36
Челябинец выжил после падения с 4 этажа
Спорт
Сергей Ковалев вернул себе пояс чемпиона по версии WBO
сегодня в 11:54
Сергей Ковалев вернул себе пояс чемпиона по версии WBO
Общество
Челябинские сурки сообщили, что весны не будет
сегодня в 11:42
Челябинские сурки сообщили, что весны не будет
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6