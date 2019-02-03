/ Ваня Фокин готов к выписке из московской больницы

Врачи хотят понаблюдать ребенка еще неделю.

Выжившего в магнитогорской трагедии малыша Ваню Фокина готовят к выписке. Уже через неделю он должен вернуться в новый дом. Сейчас ребенок находится в Москве вместе с родителями, за ним наблюдают столичные специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Их планируют выписать на следующей неделе. С 11 февраля нужно выходить на работу, если их выпишут позже, то придется брать отгул за свой счет, но на работе все понимают. — цитирует РИА Новости отца мальчика Евгения Фокина.

Напомним, утром 31 декабря там рухнул подъезд жилого дома. Предположительно, это произошло из-за взрыва бытового газа. Несколько дней на месте трагедии работали спасатели, сотрудники МЧС, «скорой», правоохранители. Погибли 39 человек. 6 человек спасли, в том числе 10-месячного Ваню Фокина. Мальчику сохранили обмороженную ножку. Ребенок быстро поправился.

В конце января семье Фокиных вручили ключи от новой квартиры, которая расположена на соседней улице.