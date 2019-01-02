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/ Специалисты не обнаружили следов взрывчатки на месте трагедии в Магнитогорске

Специалисты не обнаружили следов взрывчатки на месте трагедии в Магнитогорске

Работы на месте ЧП велись всю ночь и продолжились утром.
сегодня в 10:01
  |  Происшествия

Специалисты изучили завалы части дома № 164 по проспекту Карла Маркса. Взрывотехники сообщают, что следов взрывчатых веществ не было обнаружено.

В связи с различными сообщениями появляющимися в СМИ необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено. — прокомментировала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Работы на месте трагедии велись всю ночь и продолжились утром. Глава региона Борис Дубровский с утра на месте трагедии. Губернатор провел утренний штаб.

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