/ Специалисты не обнаружили следов взрывчатки на месте трагедии в Магнитогорске

Работы на месте ЧП велись всю ночь и продолжились утром.

Специалисты изучили завалы части дома № 164 по проспекту Карла Маркса. Взрывотехники сообщают, что следов взрывчатых веществ не было обнаружено.

В связи с различными сообщениями появляющимися в СМИ необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено. — прокомментировала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Работы на месте трагедии велись всю ночь и продолжились утром. Глава региона Борис Дубровский с утра на месте трагедии. Губернатор провел утренний штаб.