/ Отца-педофила отправили в колонию и к психиатру за насилие дочери с аутизмом

Мужчина также развращал подруг своей юной племянницы.

В страшной истории закончил разбираться Коркинский городской суд. Перед законом предстал отец маленькой девочки, обвиняемый в насилии над ней. Как установил суд, мужчина пользовался болезнью дочери: из-за аутизма девочка была беспомощна. Удовлетворяя свои сексуальные желания, отец-педофил причинял ей моральные и нравственные страдания.

Установлено, что в августе 2017 года, находясь в своей квартире, неоднократно совершал развратные действия в отношении подруг своей племянницы, не достигших 16-летнего возраста. Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», статьей 135 УК РФ «Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц». — прокомментировала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

В итоге за все преступления мужчину наказали на 13,5 лет в колонии строгого режима. Кроме того, его направили на принудительное лечение к психиатру.