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/ Педофилу из Миасса предъявлено обвинение в изнасиловании девочки

Педофилу из Миасса предъявлено обвинение в изнасиловании девочки

34-летний мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.
сегодня в 13:52
  |  Общество

Южноуральские следователи предъявили обвинение 34-летнему мужчине. Ему вменяют изнасилование 10-летней девочки из Миасса. Известно, что педофил уже сидел за аналогичное преступление.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 131 УК РФ «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста, лицом раннее судимым за аналогичное преступление». — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Максимальные санкции данной части статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Напомним, правоохранителям удалось найти 34-летнего мужчину в короткий срок. Преступление было совершено 20 июня в Миассе. Ориентировки с фотографией и приметами возможного педофила распространили на Южном Урале. Оказалось, что преступник прятался в Челябинске.

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