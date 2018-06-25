/ Педофилу из Миасса предъявлено обвинение в изнасиловании девочки

34-летний мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Южноуральские следователи предъявили обвинение 34-летнему мужчине. Ему вменяют изнасилование 10-летней девочки из Миасса. Известно, что педофил уже сидел за аналогичное преступление.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 131 УК РФ «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста, лицом раннее судимым за аналогичное преступление». — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Максимальные санкции данной части статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Напомним, правоохранителям удалось найти 34-летнего мужчину в короткий срок. Преступление было совершено 20 июня в Миассе. Ориентировки с фотографией и приметами возможного педофила распространили на Южном Урале. Оказалось, что преступник прятался в Челябинске.