Десять лет исполняется с начала работы детского телефона доверия в Челябинской области

Регион принял инициативу в год создания линии в России.

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По данным за 2019 год по номеру 8-800-2000-122 за срочной психологической помощью в регионе обратились порядка 30 тысяч детей и подростков. Миссия телефона доверия узнать о неблагоприятном климате в семье, устранить стресс и пресечь суицидальные порывы несовершеннолетних, защитить детские права и укрепить отношения в семьях.

Из любого субъекта Российской Федерации, со стационарного или мобильного телефона можно совершить бесплатный звонок и получить экстренную психологическую помощь в условиях анонимности и конфиденциальности.

«Южный Урал на данный момент имеет три пункта, где работают телефоны доверия: это областной центр соцзащиты „Семья“, центр помощи семье и детям Магнитогорска и кризисный центр Челябинска. На звонки отвечают специалисты высокого уровня подготовки и квалификации в сфере психотерапии», — отмечает министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Инициатива создания детской телефонной линии доверия принадлежит московскому Фонду поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В столице телефон начал свою работу в мае 2010 года, а уже в ноябре того же года противостоять жестокости в отношении детей стали на Южном Урале.