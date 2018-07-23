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Челябинский педофил насиловал и убивал девушек в Бурятии

Мужчина дал признательные показания.
сегодня в 20:16
  |  Происшествия

42-летнего челябинца обвиняют в расправе над 12-летней школьницей 21-летней сотрудницей библиотеки в Северобайкальске республики Бурятия. На след мужчины вышли только через 17 лет после того, как он совершил первое преступление. Злоумышленника задержали, когда он в очередной раз приехал в гости к своим родственникам. На допросе он пояснил, что в те годы действительно жил в бурятском городе, и признался в содеянном.

Первой жертвой челябинца стала 12-летняя девочка, тело которой обнаружили на окраине города в сентябре 2000 года. До этого ее в течение недели искали обеспокоенные родственники и сотрудники полиции. Экспертиза показала, что перед смертью школьницу изнасиловали. Мужчина подробно рассказал оперативникам, как совершил преступление.

15 сентября 2000 года днем, прогуливаясь возле местного пляжа, он повстречал 12-летнюю школьницу, которая возвращалась после уроков домой. Обманом мужчина заманил девочку в кусты. Там, используя превосходство в физической силе, злоумышленник изнасиловал потерпевшую, после чего с цель скрыть совершенное преступление начал душить свою жертву, а затем нанес ей два удара ножом. После этого он оставил тело и скрылся с места происшествия. — пояснили в следственном управлении

Вскоре город потрясло еще одно преступление. Тело 21-летней девушки с колото-резанным ранением груди и травмами головы обнаружили на обочине дороги между Северобайкальском и пригородным поселком через два года. По данным следствия, 11 августа злоумышленник вызвался подвезти до близлежащего поселка молодую незнакомку, которая голосовала на дороге.

Выехав из населенного пункта, мужчина свернул в лес, там совершил с пассажиркой половой акт. Затем он нанес девушке удар ножом в грудь, усадил ее в салон автомобиля, выехал на трассу и на полной скорости вытолкнул еще живую жертву наружу. Потерпевшая скончалась от повреждений головы, полученных при падении из движущегося автомобиля. — добавили в СК.

Сумку погибшей обвиняемый выкинул чуть позже во время пути. В момент проверки показаний следователи нашли ту самую сумку. На месте она пролежала более 15 лет. Злоумышленнику предъявили обвинение в убийстве двух лиц с целью скрыть другое преступление, в также — изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста. Сейчас обвиняемый находится под стражей. В ходе расследования будет тщательно проверена версия о возможной причастности мужчины к другим схожим преступлениям, совершенным на территории Бурятии и других регионов.

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