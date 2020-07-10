От 2 до 150 тысяч похитили телефонные мошенники у южноуральцев

Злоумышленники представлялись сотрудниками банков.

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Сразу несколько эпизодов телефонного мошенничества произошли в Челябинской области накануне. Жертвами мошенников, которые представляются сотрудниками банков, стали жители Челябинска, Еманжелинска, Миасса, Сосновского района и Озёрска.



Ущерб от действий злоумышленников составил от 2 до 150 тысяч рублей. По словам полицейских, обстоятельства всех эпизодов практически идентичны. В настоящее время стражи правопорядка работают над раскрытием преступлений.

«Потерпевшие сообщают, что им поступили телефонные звонки от якобы сотрудников службы безопасности банков, которые убедили их, что существует угроза лишиться своих денежных средств, поэтому нужно перевести сбережения на безопасный счет в другом банке. Граждане выполняли указания незнакомцев, и в результате перечисляли свои накопления мошенникам»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По фактам преступлений возбуждены уголовные дела по частью 2 статьи «Мошенничество» УК РФ. Она предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Меж тем полицейские напоминают, что злоумышленники могут пойти на разные ухищрения, чтобы получить персональные данные. Настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают подобную информацию. В случае, если вас звонят мошенники следует прекратить разговор.