Группу челябинцев будут судить за мошенничество с автозапчастями

Жертвами подозреваемых стало 108 человек.

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Семерых челябинцев будут судить за мошенничество, совершенное организованной группой. По данным полиции, они якобы продавали запчасти для машин, однако переставали выходить на связь после получения денег.



С жертвами подозреваемые связывались либо через интернет, либо по телефону. В переписке они отправляли фотографии запчастей, утверждая, что они есть в наличии, хотя на самом деле картинки были взяты из интернета. Всего жертвами группировки стало 108 граждан, а ущерб составил около 1,8 миллионов рублей, сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России. Деятельность злоумышленники продолжали в течение нескольких месяцев.

«После чего покупатели путем банковских переводов вносили предоплату за товар или производили его полную оплату. После получения денежных средств, обвиняемые прекращали общение с покупателями. Потерпевшими по уголовному делу признаны 108 граждан, общая сумма причиненного ущерба составила около 1,8 миллиона рублей»,— пояснили представители МВД.

Теперь подозреваемых будут судить по части 4 статьи «Мошенничество» уголовного кодекса России. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Курчатовский районный суд Челябинска.