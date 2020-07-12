«Собирал на лечение ребёнка»: жительница Челябинской области попалась на уловку мошенника

Ещё несколько южноуральцев лишились средств с карт, доверившись звонившим «сотрудникам банков».

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Мошенники в Челябинской области не дремлют. В полиции вновь сообщили о нескольких случаях краж с банковских карт южноуральцев. Ещё один мошенник присвоил деньги, которые собирал якобы на лечение ребёнка. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как сообщила полицейским женщина 1971 года рождения, в социальной сети «Инстаграм» неизвестный обманным путём похитил у неё три тысячи рублей, сообщив, что собирает деньги на лечение ребёнка. Как позже оказалось, никакого ребёнка, как и лечения, не существует, и «фейковый благотворитель» присвоил средства себе.

Ещё несколько жителей Копейска, Коркино, Миасса, Южноуральска и других городов попались на уловки телефонных мошенников: позвонившему якобы сотруднику банка южноуральцы сообщили необходимые данные и в результате лишились средств на общую сумму более 400 тысяч рублей.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2, 3 статьи 159 УК РФ „мошенничество“. Санкция данных частей статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет»,— рассказали в ведомстве.

Правоохранители вновь напоминают о том, что сотрудники банков никогда не запрашивают личные данные клиентов и их банковских карт. Если вам сообщают о том, что вашим средствам грозит опасность, следует прервать диалог и самостоятельно позвонить в банк.