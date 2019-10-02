Жителя Челябинской области осудят за убийство 14-летнего мальчика и его мамы

Жестокое преступление совершено в селе Бродокалмак.

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Прокуратура Челябинской области направила с суд уголовное дело о жестокой расправе над женщиной и ее несовершеннолетним сыном. В убийстве обвиняют 32-летнего жителя региона.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года в селе Бродокалмак Красноармейского района. По версии следствия, обвиняемый поссорился со своей знакомой и расправился с ней: избил руками, ногами и табуретом, а после зарезал. Женщине было 45 лет.

Свидетелем убийства стал 14-летний сын женщины. Поэтому предполагаемый преступник расправился и с ним — вонзил в мальчика нож. Подросток скончался.

После этого хладнокровный убийца, как считают следователи, вынес из квартиры своих жертв золотые украшения на сумму 146 тысяч рублей.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса: убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление и кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», — рассказали «Первому областному» в прокуратуре Челябинской области.

Дело будет рассматривать областной суд.