Суд избрал меру пресечения мужу погибшей многодетной матери из Златоуста

Женщину обнаружили мертвой в собственной квартире 29 сентября. Под подозрение попал муж.

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Мужу многодетной матери, найденной мертвой в Златоусте, избрали меру пресечения. Сегодня, 4 октября, в Златоустовском городском суде объявили решение, о том, что Дмитрий Сергеев заключен под стражу.



«Подозреваемый заключен под стражу на 1 месяц и 7 дней, в связи с расследованием уголовного дела, в котором Сергеев выступает в качестве обвиняемого, на время предварительного расследования», — сообщил корреспондент медиахолдинга ОТВ из Златоустовского городского суда.

Напомним, что по факту смерти 26-летней женщины Следственным комитетом России по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

Тело Светланы Сергеевой обнаружили 29 сентября в ее квартире. Через несколько дней по подозрению в нанесении побоев, которые привели к смерти, был задержан ее супруг. По его словам, она была пьяна, когда он вернулся домой под утро. Он предпринял попытки привести ее в чувство, но это к успеху не привело. То, что жена мертва, он понял не сразу. Сперва сообщалось, что вскрытие показало смерть из-за сердечного приступа, но родные утверждали, что на теле были обнаружены синяки и кровоподтеки. Также близкие рассказывали, что супруг часто избивал Светлану. Второго октября мужчина был задержан.