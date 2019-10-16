Близкие сообщили дату похорон Ксении Каторгиной

Информацию опубликовали подруги погибшей в соцсетях.

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Подруга убитой Ксении Каторгиной сообщила дату похорон. Они состоятся в пятницу, 18 октября, сообщается в записи.

«Похороны Ксении состоятся в эту пятницу 18 октября в 10.00 по адресу г. Каменск-Уральский, Революционная, 45, Церковь Покрова Божьей Матери, все, кто знал Ксению и не равнодушен к этой беде, приходите проститься», — сообщила Ольга Венедиктова.

Подруги погибшей Ксении рассказывают в соцсетях о произошедших событиях, просят помощи у неравнодушных людей для семьи Ксении.

«Хотелось бы выразить огромнейшую благодарность старшему следователю следственного комитета Павлову Д. С., начальнику уголовного розыска Теребинину Д. А. и их коллегам за то, что максимально быстро приняли заявление и начали расследование, за то что были с нами на связи 24/7. А так же выражаем благодарность всем поисковым отрядам и добровольцам, участвовавшим в поисках Ксении», — написала Ольга Венедиктова.

Жители Екатеринбурга и Челябинска сами предлагают помощь и выражают соболезнования близким.

«Если вам нужна помощь в доставке Ксении домой, я могу вам помочь. Естественно никаких денег мне не надо», — написала Анастасия Кулешова.

Ксения Каторгина ушла из дома 10 октября. Девушка продавала автомобиль, и в этот день она показала авто покупателю. Во вторник, 15 октября, нашли тело Ксении. У девушки осталась дочь и мать-пенсионерка.