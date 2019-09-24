Убийца мэра Копейска выйдет из тюрьмы на семь месяцев раньше

Областной суд изменил приговор Металлургического районного суда.

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Челябинский областной суд снизил наказание соучастнику убийства мэра Копейска. Решение приняли из-за неправильного применения уголовного закона. Осужденный пробудет в тюрьме на семь месяцев меньше.

До этого Металлургический районный суд назначил Леониду Киму наказание в виде лишения свободы на 11 лет 10 месяцев. А двум потерпевшим осужденные должны были выплатить 950 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В областной суд была подана апелляция в связи с неправильным применением уголовного закона при назначении наказания районным судом. В результате суд снизил срок до 11 лет 3 месяцев, в остальной части приговор не изменили.

«Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Леонида Кима, частично изменил приговор Металлургического районного суда г. Челябинска от 1 июля 2019 года, которым он осужден за умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное в связи с выполнением потерпевшим своего служебного долга, по предварительному сговору группой лиц (п. п „а, в, н“ ст. 102 УК РСФСР) и умышленное убийство двух и более лиц, по найму, сопряженное с бандитизмом (п. п. „а, з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — пояснили в Челябинском областном суде.

Леонид Ким жил в Крыму и состоял в преступной группировке. В июле 1994 года приехал в Челябинск и за вознаграждение готовился к убийству главы Копейска. В начале 1998 года он с другими членами банды совершил вооруженное нападение и убийство двух человек.