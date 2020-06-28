Бывшего руководителя МУПа осудили за взятку в Челябинской области

Должностное лицо «состряпало» документ для придания видимости законности своим действиям.

Послушать 00:00

В Троицке Челябинской области бывшего руководителя муниципального предприятия осудили за получение взятки. За какие действия южноуралец потребовал деньги и какой приговор вынес суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошёл в марте 2020 года. К осуждённому, бывшему исполняющему обязанности директора МУП «Электротепловые сети», обратился местный житель с просьбой осуществить технологическое присоединение к электросетям вводимого в эксплуатацию жилого дома по улице Серафимовича. Должностное лицо согласилось выполнить просьбу, но потребовало за это взятку в размере 50 тысяч рублей.

После этого осуждённый приказал своему подчинённому подготовить соответствующий документ с целью придания видимости законности своих действий. И сразу же после передачи взятки в служебном кабинете директора МУПа задержала полиция.

«Приговором Троицкого городского суда местный житель осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ „получение должностным лицом взятки в значительном размере“. Уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства, подсудимый полностью признал себя виновным, раскаялся в содеянном»,— сообщили в региональной прокуратуре.

По решению суда бывшему руководителю назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, в течение двух лет мужчине запрещено занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий.