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Лихач протаранил остановку в Челябинске

Сообщается о нескольких пострадавших.
сегодня в 13:05
  |  Происшествия

Автомобиль ВАЗ-21 124 влетел в трамвайную остановку в Металлургическом районе Челябинска. ДТП произошло накануне, 23 июня. По информации очевидцев, водитель отечественной легковушки ехал по шоссе Металлургов, но не справился с управлением. Автомобиль протаранил ограждения, установленные рядом с остановкой. Обломки конструкции разлетелись в разные стороны.

Сообщается о как минимум трех пострадавших. Известно, что одну женщину госпитализировали в больницу на скорой.

Произошел наезд на препятствие легкового автомобиля. Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области 4 человека и 1 единица техники. — уточнили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

На месте также работали сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить подробности и обстоятельства произошедшего.

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