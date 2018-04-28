/ Нетрезвый «террорист» на час остановил поезд на станции в Челябинске

Мужчина сообщил о подозрительном предмете в вагоне.

Пассажир поезда «Нижневартовск — Самара» напугал пассажиров и вагоновожатых сообщением о подозрительном предмете. Состав остановили на станции «Челябинск-главный» для обследования. Выявить возможную бомбу или иной предмет, угрожающий опасности, не удалось. А несостоявшемуся «террористу», оказавшемуся под воздействием алкоголя, грозит уголовная ответственность.

Сотрудниками транспортной полиции Челябинска было установлено, что мужчина, сообщивший о подозрительном предмете, следовал от станции Сургут до станции Бугульма. Гражданин был доставлен в дежурную часть линейного управления, а затем направлен на освидетельствование в медицинское учреждение, где врачами была констатирована средняя степень опьянения с уровнем содержания алкоголя в крови 0,8 промилле. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

За появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения на правонарушителя был составлен административный протокол. Также сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».