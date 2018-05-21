/ Обвиняемых в смерти монтера железной дороги предлагают наказать штрафом

Мужчины уже возместили вред и полностью признали свою вину.

На финальной стадии находится уголовное дело, возбужденное после смерти монтера на станции Бердяуш и тяжелого травмирования его напарника. В этом происшествии обвиняют двух работников — бывшего дорожного мастера и бывшего бригадира. Они отвечали за безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Нарушив правила, они подвели монтеров под грузовой поезд.

Обвиняемые полностью признали свою вину в совершении инкриминируемого преступления, раскаялись в содеянном, возместили причиненный преступлением вред, выплатив потерпевшим денежную компенсацию, и обратились к следствию с ходатайством о применении к ним меры уголовно-правового характера. С учетом достаточности собранных доказательств, полного признания обвиняемыми своей вины в содеянном, а также совершения ими впервые преступления средней тяжести, уголовное дело с ходатайством следователя о его прекращении в отношении обвиняемых и назначении им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа направлено для рассмотрения в суд. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Уральского СУ СКР на транспорте.

Напомним, инцидент произошел еще 17 августа на перегоне «Речная-Бердяуш». Перед участком, где рабочие проводили ремонт, не смог затормозить грузовой поезд. Монтеров незамедлительно доставили в больницу города Сатка, врачи боролись за их жизнь, но 2 сентября один из них скончался от полученных травм. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».